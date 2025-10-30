Hello Kitty arriva a Hollywood con la Warner Bros, il film uscirà nel 2028

AGI - Dopo anni di attesa e un percorso produttivo che sembrava infinito, la gattina più famosa del mondo è pronta a conquistare il grande schermo. Warner Bros Pictures Animation e New Line Cinema hanno finalmente ufficializzato la data d’uscita del film Hello Kitty: il 21 luglio 2028. “Ciao Hollywood. Hello Kitty Movie arriverà nei cinema il 21 luglio 2028”, ha annunciato la Warner Bros su Instagram che ha scatenato l’entusiasmo dei fan di tutto il mondo.
Il film segnerà il debutto hollywoodiano di Hello Kitty, personaggio simbolo di tenerezza e ottimismo dal 1974, quando la giapponese Sanrio la presentò per la prima volta su un portamonete. Da allora, il suo volto inconfondibile ha conquistato generazioni di fan, diventando un fenomeno globale capace di spaziare dal merchandising ai parchi a tema, dai videogiochi alla moda.
A dirigere il film sarà Leo Matsuda, già noto per il cortometraggio Disney Inner Workings e per il suo lavoro come story artist in successi come Zootropolis e Ralph Spaccatutto. La sceneggiatura porta la firma di Dana Fox, autrice di una recente bozza del musical Wicked, garanzia di ironia e sensibilità pop.
Il produttore Beau Flynn di FlynnPictureCo. ha impiegato quasi dieci anni per portare a compimento la trattativa con Shintaro Tsuji, fondatore della Sanrio. Un impegno che oggi si concretizza in una collaborazione di altissimo profilo. Shelby Thomas supervisionerà la produzione.
Hello Kitty, il cui vero nome è Kitty White, è da sempre un’icona della cultura kawaii giapponese. È comparsa su tutto, dai quaderni scolastici alle collezioni di moda firmate, fino ai caffè tematici che portano il suo nome. E anche se non ha mai avuto una bocca, scelta simbolica che Sanrio giustifica come invito all’empatia, resta da vedere se nel suo debutto cinematografico parlerà per la prima volta. Il film potrebbe aprire le porte a un “Sanrioverse” cinematografico.
Oltre a Hello Kitty, l’azienda giapponese ha già concesso i diritti di altri personaggi amatissimi come Gudetama (l’uovo pigro e disilluso), My Melody e i Little Twin Stars. Potrebbero dunque comparire camei o addirittura spin-off in futuro.