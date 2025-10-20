Fiorello indisposto salta la prima de 'La Pennicanza': "Questo succede se prendete il posto di Vespa"
Fiorello indisposto salta la prima de 'La Pennicanza': "Succede se prendete il posto di Vespa"

L'ironia del conduttore in riferimento all'incursione a sorpresa nello studio di 'Cinque Minuti' per pubblicizzare il nuovo appuntamento di Radio2
AGI - Piccolo contrattempo per la prima puntata de "La Pennicanza", il nuovo programma radiofonico condotto da Fiorello con Fabrizio Biggio su Rai Radio2: lo showman, indisposto, è riuscito a intervenire solo in collegamento telefonico.

Nonostante l'imprevisto, Fiorello non ha perso la sua consueta ironia: "Citerei Shakespeare: 'Molto rumore per nulla'. Ieri abbiamo fatto quel casino, oggi invece sto a casa", ha detto riferendosi all'incursione a sorpresa nello studio di 'Cinque Minuti'.

"Se provate a prendere il posto di Bruno Vespa... succede questo! Serva da monito a tutto il mondo dello spettacolo! - ha scherzato Fiorello, ringraziando il giornalista per avergli 'prestato' lo studio -. D'altronde le prime puntate sono problematiche, meglio saltarle e andare direttamente alla seconda". Fiorello e Biggio torneranno in onda domani, pronti a sorprendere e divertire gli ascoltatori con l'ironia, il nonsense e il ritmo serrato de "La Pennicanza", uno degli show radiofonici più attesi della stagione.

