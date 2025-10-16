'L’alba dei leoni', il nuovo romanzo di Stefania Auci completa la saga dei Florio

AGI - La saga dei Florio diventa una trilogia. Stefania Auci, autrice dei fortunati volumi 'I Leoni di Sicilia' e 'L'inverno dei Leoni', ha consegnato all’editore Nord il terzo capitolo della saga familiare, intitolato 'L'alba dei Leoni', che arriverà in libreria a gennaio.
L’autrice trapanese ha annunciato la novità su Instagram, pubblicando la foto delle bozze del manoscritto, che racconta le origini della famiglia Florio e il viaggio dalle radici calabresi di Bagnara fino all’ascesa nella Palermo dell’Ottocento.
Con i primi due romanzi, Auci ha riportato al centro della narrativa italiana una delle più celebri dinastie imprenditoriali del Mezzogiorno, intrecciando storia, identità e passioni familiari in una saga che ha conquistato oltre un milione di lettori e traduzioni in più di trenta Paesi.
I Leoni di Sicilia, pubblicato nel 2019, è rimasto a lungo ai vertici delle classifiche e ha ispirato una fortunata serie televisiva prodotta da Disney+, con Michele Riondino e Miriam Leone nei ruoli di Vincenzo e Giulia Florio. Il secondo volume, 'L'inverno dei Leoni' (2021), ha confermato il successo editoriale e narrativo del ciclo, raccontando la parabola di un impero economico e familiare che si confronta con la modernità e con la fine di un’epoca.
Con 'L'alba dei Leoni', Auci chiude il cerchio e torna alle origini, narrando le vicende dei primi Florio, quando la famiglia era ancora lontana dalla ricchezza e dal prestigio, e il mare di Calabria rappresentava più un confine che una promessa. Un prequel atteso dai lettori, che completa la trilogia dedicata a una delle famiglie più emblematiche della storia italiana.