Al via la Rome Art Week: laboratorio diffuso di creatività

AGI - Da lunedì 20 a sabato 25 ottobre 2025 la Capitale si trasforma in un laboratorio diffuso di creatività, ricerca e partecipazione.
Roma si prepara a vivere la decima edizione di Rome Art Week (RAW), in programma dal 20 al 25 ottobre 2025, la manifestazione diffusa che ogni anno trasforma la città in un palcoscenico dedicato all’arte contemporanea in tutte le sue forme.
Nata nel 2016 per iniziativa dell’Associazione Kou, Rome Art Week è oggi una realtà consolidata e indipendente, diventata nel tempo un punto di riferimento imprescindibile per artisti, curatori, gallerie e appassionati. Con i suoi mille partecipanti, RAW si conferma il più importante evento di arte contemporanea di Roma e uno dei più rilevanti del panorama internazionale, capace di connettere esperienze, linguaggi e generazioni attraverso una rete culturale unica nel suo genere.
L’edizione 2025 registra 1004 iscritti (dato provvisorio destinato a crescere), suddivisi in 210 strutture, 704 artisti e 90 curatori, che animeranno la città con 503 eventi e 9 tour curatoriali diffusi in ogni quartiere. Mostre, installazioni, performance, incontri e visite guidate comporranno una settimana di esperienze gratuite e aperte al pubblico, rendendo Roma un grande laboratorio a cielo aperto.
Ogni partecipante dispone di una propria scheda personale sulla piattaforma romeartweek.com, con immagini, biografia e calendario eventi. La piattaforma, che raccoglie e archivia tutte le edizioni, è divenuta nel tempo una mappa permanente dell’arte contemporanea romana, accessibile tutto l’anno e costantemente aggiornata.
Oltre alla dimensione espositiva, RAW promuove una visione partecipativa e condivisa dell’arte, valorizzando le reti locali e la collaborazione tra istituzioni, spazi indipendenti e professionisti del settore. L’iniziativa è completamente gratuita e aperta, sostenuta da un modello organizzativo basato sulla cooperazione e sull’impegno volontario.
In dieci anni, Rome Art Week ha favorito l’emergere di nuove realtà artistiche, stimolato sinergie tra istituzioni pubbliche e private, e contribuito in modo concreto alla diffusione della cultura contemporanea nella Capitale.
La 10ª edizione non rappresenta solo un traguardo, ma un nuovo punto di partenza: una celebrazione della creatività che continua a crescere, rinnovarsi e ispirare. Rome Art Week è oggi un simbolo di come la città possa reinventarsi attraverso la forza dell’arte, diventando luogo di confronto, libertà e sperimentazione.
Sostenitori e patrocini
Rome Art Week 2025 si svolge con il supporto di Poste Italiane e dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.
La manifestazione gode dei patrocini della Regione Lazio, dell’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e della CIU – Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali.
Media Partner ufficiale: TeleAmbiente.