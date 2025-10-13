"Un colpo di vento", la raccolta di poesie di Marco Sabatini Scalmati

AGI - Un viaggio emotivo di trasformazione, di rinascita, di amore e speranza per la vita. E' questa l'essenza di "Un colpo di vento", il libro di poesie di Marco Sabatini Scalmati, che sarà presentato il 22 ottobre a Roma, alle 18.30, presso Fedro School of Coaching & Mentoring (Via Gregoriana 5).
In tempi di guerre, di incertezze, di conflitti, destabilizzazioni, disorientamento generale "Un colpo di vento" rappresenta la metafora dei cambiamenti repentini nella vita di ciascuno di noi, fughe, ritorni, perdite, vittorie.
E qui la poesia, la scrittura, la parola, pur nella dimensione privata, intimistica dell'autore (l'amore, il rapporto genitore-figlio) fanno da "specchio" a quella universalità di emozioni umane che si avvicendano e alternano nello scorrere dell'esistenza: sorpresa, gioia, tristezza, malinconia, paura, orgoglio, speranza.
Il libro - che raccoglie 85 poesie in 7 capitoli - non è un invito a fuggire dalla realtà, bensì un appello ad agire con più consapevolezza per "allontanare l'insorgere delle paure", proprio come fa un colpo di vento diradando la nebbia, a "scegliere dove e con chi stare", per mettersi di piu' in ascolto di se stessi e degli altri, a essere capaci di costruire ponti per superare i muri dell'umano vivere.
Sabatini, giornalista, impegnato nel sociale e sostenitore dei diritti delle persone disabili, ha dedicato la sua opera "ai piu' deboli, ai sognatori, a chi immagina e si impegna per un futuro migliore".
Dopo l'introduzione del Co-fondatore di Fedro, Bruno Benouski, l'autore converserà con Roberta Calabrese, Consigliera Delegata Treccani Accademia, e Luciano Lanna, direttore Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.