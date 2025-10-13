L'Eurovision rimanda il voto sulla partecipazione di Israele

AGI - Gli organizzatori dell'Eurovision Song Contest annunciano di aver rinviato la decisione sulla partecipazione di Israele all'evento del prossimo anno, a causa del cessate il fuoco a Gaza. I membri dell'Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) avrebbero dovuto tenere una votazione il mese prossimo, dopo che un numero crescente di paesi ha minacciato di boicottare l'evento televisivo del 2026 a Vienna, a meno che Israele non fosse escluso a causa della guerra a Gaza.
L'annuale Eurovision Song Contest è il più grande evento televisivo musicale dal vivo al mondo. Circa 166 milioni di spettatori in 37 paesi hanno assistito alla competizione del 2025, che si e' tenuta a Basilea, in Svizzera.
L'EBU, la più grande alleanza mondiale di media di servizio pubblico, ha dichiarato che, invece della riunione speciale di novembre annunciata il mese scorso, la partecipazione di Israele sarà discussa durante la sua consueta riunione di dicembre.
"Alla luce dei recenti sviluppi in Medio Oriente, il consiglio esecutivo dell'EBU (riunitosi il 13 ottobre) ha convenuto sulla chiara necessita' di organizzare una discussione aperta e di persona tra i suoi membri sulla questione della partecipazione all'Eurovision Song Contest 2026", ha dichiarato l'EBU in una nota. "Di conseguenza, il consiglio ha concordato di inserire la questione all'ordine del giorno della sua assemblea generale ordinaria invernale, che si terrà a dicembre, piuttosto che organizzare in anticipo una sessione straordinaria".