Viaggio notturno alle Terme di Caracalla

AGI - Le Terme di Caracalla come non si sono mai viste. Per nove appuntamenti, tra il 12 ottobre e il 2 novembre, l'area archeologica apre eccezionalmente le sue porte in orario serale per un ciclo di visite guidate che permetteranno di scoprire il complesso monumentale in una suggestiva atmosfera notturna.
In ciascuna serata, i visitatori potranno partecipare a tour guidati della durata di 40 minuti, con gruppi composti da un massimo di 40 persone. Le visite si svolgeranno in italiano e inglese (con possibilità di altre lingue su richiesta). "Le aperture serali alle Terme di Caracalla rappresentano un’occasione unica per vivere uno dei luoghi simbolo dell’antica Roma in una dimensione nuova e immersiva - dichiara Daniela Porro, Soprintendente Speciale di Roma - offriamo ai visitatori non solo la possibilità di ammirare l’imponenza architettonica delle terme e di scoprire i sotterranei e il mitreo, ma anche di vivere un’esperienza sensoriale grazie agli effetti scenici presso lo specchio d’acqua, per un viaggio tra storia e contemporaneità".
Viaggio nei luoghi segreti delle Terme
Le visite serali daranno accesso ai luoghi segreti delle Terme di Caracalla: come gli ambienti sotterranei, normalmente non aperti al pubblico e che accolgono l’antiquarium del complesso con reperti di eccezionale importanza, tra gli altri i due raffinatissimi capitelli in stile misto di età severiana. Questi spazi ipogei, che si estendono sotto tutta la superficie del complesso, e anche oltre, raccontano un’altra dimensione della vita quotidiana del complesso. Qui si trovavano gli ambienti di servizio, le caldaie, i magazzini e le gallerie: vera sala macchine che faceva funzionare l’impianto termale e dove lavoravano centinaia di persone.
Strutture che, avvolte nel silenzio e nell’ombra, svelano un ingegnoso sistema idraulico e termico, ancora in parte visibile. La visita comprende anche un’eccezionale discesa al più grande mitreo ritrovato a Roma e che rappresenta un unicum per la sua posizione all’interno di un impianto di terme imperiali. L’ambiente, ricco di simbolismi, conserva parte dell’altare e delle decorazioni che un tempo arricchivano le cerimonie dedicate al culto del dio Mitra. Il percorso di visita è arricchito dallo Specchio d’Acqua con le sue scenografiche installazioni tra luci, giochi di vapore e getti d’acqua, creando un’atmosfera evocativa dell’ambiente degli impianti delle terme imperiali a Roma.
Le serate in programma si svolgeranno il 12, 16, 17, 18, 24, 25, 30 ottobre e del 1° e 2 novembre. I posti sono limitati e su prenotazione. Informazioni e prenotazioni. Orario di apertura ore 19.00. Sei visite guidate per sera, Durata 40’ Quattro visite in italiano: 19.15 19.55 21.15 21.55 Una visita in inglese 20.55 Una con guide proprie 20.15 (ingresso 20 euro, ridotto 12).