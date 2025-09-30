Feltrinelli e Treccani si uniscono per il futuro della scuola

AGI - Il futuro nasce a scuola, nell’incontro tra competenze ed esperienze che rendono speciali gli anni della formazione. Da oggi Feltrinelli Scuola e Treccani Scuola Editrice, due storici marchi dell’editoria, si uniscono e investono nel futuro della scuola.
Feltrinelli Scuola è il progetto di innovazione e sperimentazione ideato nel 2021 con la vocazione di dialogare con studenti e docenti, valorizzare l'esperienza scolastica e offrire nuove idee per i linguaggi educativi provenienti anche da autori, autrici e firme storiche della casa editrice milanese, mentre Treccani Scuola Editrice
è il centro di competenza del Gruppo Treccani nell’editoria scolastica e nella produzione di contenuti formativi, editoriali e digitali per le scuole secondarie.
Un nuovo polo di eccellenza nel comparto dell’editoria scolastica italiana capace di unire idee, competenze e visioni uniche nel settore dei libri e persone di grande esperienza scolastica, per continuare a sostenere i docenti ed essere sempre al fianco delle studentesse e degli studenti nella scoperta del sapere. Si tratta di un modello originale e distintivo, che integra le competenze editoriali di Feltrinelli e Treccani con la capacità organizzativa e commerciale della Treccani su tutto il territorio nazionale e determina una sinergia destinata ad ampliare in modo significativo la presenza dei due marchi nel mercato scolastico.
“Siamo felici di poter annunciare un nuovo grande progetto legato al mondo della scuola che unisce le forze di due marchi storici dell’editoria di qualità, Feltrinelli e Treccani". Afferma Alessandra Carra, Amministratrice Delegata di Gruppo Feltrinelli. – “Si tratta di mettere a sistema esperienze, competenze, intuizioni e saperi perché i nostri diversi percorsi imprenditoriali si uniscano in un vero e proprio investimento verso la comunità educante e le giovani generazioni. Siamo convinti che nello scenario educativo del nostro Paese questa unione possa determinare un polo ambizioso e con grandi potenzialità di crescita".
“La partnership con Feltrinelli Scuola – ha dichiarato Giovanni Puglisi, Presidente di Treccani Scuola Editrice - rappresenta un passaggio strategico nel percorso che Treccani ha intrapreso per dar vita a un polo editoriale di eccellenza nel settore scolastico. L’obiettivo è presentare alle scuole un’offerta integrata e completa, capace di rispondere alla crescente domanda di conoscenza e di stimolare il pensiero critico di studentesse e studenti, chiamati a interpretare in modo autonomo la complessità del mondo contemporaneo. Un impegno che si colloca in piena continuità con la missione di Treccani, che celebra quest’anno il suo centenario proiettata verso un futuro di libertà e sostenibilità”.