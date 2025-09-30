Dalla A alla Z, Brigitte Bardot si racconta in un 'abecedario'

AGI - "La libertà è essere se stessi, anche quando è scomodo", proclama Brigitte Bardot nell'epigrafe di un libro intitolato "Il mio BBcedaire", in uscita domani, in cui offre la sua opinione spesso incisiva sul mondo. "Il mio BBcedaire", che "è stato scritto interamente a mano", è presentato dall'editore Fayard come "un'immersione nella personalità di una donna che ha segnato il suo tempo con la sua indipendenza, il suo impegno e la sua audacia".
Dalla A di abbandono alla Z di zoo, Brigitte Bardot, 91 anni, scrive poche righe, con la sua calligrafia rotonda, su parole e nomi accuratamente scelti di luoghi o personaggi che ha conosciuto. Proclama così il suo amore per Jean-Paul Belmondo, "un ragazzo meraviglioso, un attore brillante, divertente e coraggioso", ma crede che Alain Delon "porti dentro di se' il meglio e il peggio" e che Marcello Mastroianni fosse, sebbene "affascinante", "un bravo attore senza genio o personalità davvero indimenticabile".
Nell'erotismo l'attrice, diventata famosa con il film "E Dio creo' la donna", vede "giochi d'amore in cui tutto e' concesso con l'immaginazione, la perversita' inquietante e la cattiveria amorosa". Riferendosi a Saint-Tropez, dove ha comprato una casa, "La Madrague", Brigitte Bardot si rammarica che questo "grazioso paesino di pescatori" abbia ceduto il passo a "una citta' di miliardari dove nulla di cio' che la rendeva cosi' affascinante e' riconoscibile" e ritiene che la Francia sia "diventata noiosa, triste, sottomessa, malata, danneggiata, devastata, ordinaria, volgare...". La destra e' "l'unico rimedio urgente all'agonia della Francia", aggiunge l'ex attrice, che ha rivendicato la sua vicinanza a Marine Le Pen. Brigitte Bardot aveva pubblicato le sue memorie, "Initiales BB" (Iniziali BB), nel 1996. (AGI)Uba