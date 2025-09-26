Attacco navale a Tripoli per non cedere al ricatto

AGI - Per garantirsi la tranquillità dei commerci nel Mediterraneo il Regno di Sardegna nel 1816 aveva fatto come tutti: aveva scelto di pagare i sultani di Tripoli, Algeri e Tunisi. Il tributo era meno dispendioso di una flotta da guerra da schierare contro i corsari, che peraltro non di rado issavano bandiere di comodo e continuavano a depredare le navi che capitavano a tiro. Ma a febbraio 1825 il console sardo, ammalato, era stato autorizzato a rientrare in sede per curarsi, e il suo posto era stato provvisoriamente assegnato a un vice console proveniente da Corfù.

Il bey di Tripoli Yusuf Karamanli aveva ritenuto che si trattasse invece di una sostituzione e pretese il pagamento pattuito nella convenzione del 29 aprile 1816 della somma di 5.000 piastre. Diplomaticamente il Regno di Sardegna decise di elargire mille piastre, precisando che con queste la questione andava chiusa, ma il bey reagì sequestrando tutti i beni sardi a Tripoli e il 7 agosto 1825 dichiarò addirittura guerra, sguinzagliando le navi corsare contro quelle battenti la bandiera dei Savoia.