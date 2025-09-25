Rihanna diventa mamma per la terza volta, è arrivata Rocki

ADV
AGI - Fiocco rosa per Rihanna che è diventata mamma per la terza volta dando alla luce Rocki Irish Myers: ad annunciarlo è stata la stessa cantante 37enne delle Barbados su Instagram. Il nome è un omaggio al suo compagno, il rapper e imprenditore A$AP Rocky, al pari del paio di piccoli guantoni da boxe rosa inseriti nel post con la foto della neo-mamma mentre culla la piccola e la scritta "Benvenuta al mondo, piccola principessa".
La coppia aveva già due figli, Rza Athelston Mayers nato nel 2022 e Riot Rose Mayers nato nel 2023. La lettera R ricorre sempre nella famiglia della cantante come omaggio ai nomi dei suoi genitori, Robyn et Rakim.
