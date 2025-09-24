Gli scienziati stanno studiando com'è cambiato il dialetto di Taylor Swift

AGI - Analizzare i cambiamenti dialettali delle persone influenti, come cantanti, vip e star, può essere utile per comprendere la portata degli idiomi, le dinamiche di gruppo sociale e quelle associate alla leadership. Lo dimostra uno studio che ha esaminato le interviste registrate della cantante pop Taylor Swift, condotto dagli scienziati dell'Università del Minnesota.
Lo studio del team guidato da Miski Mohamed e Matthew Winn, pubblicato sul Journal of Acoustical Society of America (JASA), ha tracciato l'evoluzione del dialetto e delle espressioni linguistiche della 35enne 'principessa del country'. "Taylor Swift è perfetta per un'analisi longitudinale come questa - afferma Winn - perché è stata intervistata e registrata molte volte nel corso degli anni e ha avuto motivazioni per cambiare accento in momenti specifici".
Variazioni dialettali e integrazione sociale
Gli scienziati hanno esaminato le interviste rilasciate quando la cantante viveva a Nashville, quando è tornata a casa in Pennsylvania e quando si è trasferita a New York City. Sono stati selezionati oltre 1.400 suoni vocalici analizzati attraverso un software per misurarne le risonanze vocali. "I dialetti - spiega Winn - si distinguono da come vengono pronunciate le vocali. Il nostro lavoro mostra che Swift ha adottato caratteristiche dell'accento del sud quando viveva a Nashville, caratteristiche che sono scomparse dopo il suo ritorno a Philadelphia. È probabile che queste variazioni rappresentino un modo per integrarsi nella comunità musicale country".
Tono di voce e autorevolezza a New York
A New York, riportano gli autori, la vip ha abbassato il tono della voce. "In questo periodo - concludono gli scienziati - ha affrontato temi di cambiamento sociale e femminismo, nonché dei diritti dei musicisti. Dato che le persone con un tono più basso sono percepite come una voce autorevole, è possibile che lei stesse sfruttando questa tendenza per assicurarsi che il suo messaggio venisse recepito in modo più profondo".