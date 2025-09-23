L'Italia candida "Familia" di Francesco Costabile agli Oscar

AGI - È "Familia" di Francesco Costabile, il film designato a rappresentare l'Italia nella categoria del film internazionale alla 98esima edizione degli Academy Awards.
Familia agli Academy Awards
"Il Comitato di Selezione per il film italiano da designare agli Oscars, istituito dall'Anica su incarico dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, riunito davanti a un notaio e composto da Micaela Fusco, Alessandra Magliaro, Gabriele Muccino, Olivia Musini, Simona Paggi, Federico Pontiggia, Micaela Ramazzotti, Stefano Sardo, Vito Sinopoli - si legge in una nota - ha votato Familia di Francesco Costabile quale film che rappresenterà l'Italia alla 98 edizione degli Academy Awards, nella selezione per la categoria International Feature Film Award".
Il percorso verso la nomination
"Familia" concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota il 16 dicembre 2025. L'annuncio delle nomination (la cinquina dei film nominati per concorrere al premio) è previsto per il 22 gennaio 2026, mentre la cerimonia di consegna degli Oscars si terrà a Los Angeles il 15 marzo 2026.