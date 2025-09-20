Mussolini racconta "Benito, le rose e le spine". Il dittatore, Rachele e un terzo uomo

AGI - Alessandra Mussolini è pronta per uscire in libreria con un libro dedicato ai suoi nonni, Benito e Rachele: "Benito, le rose e le spine" per Piemme. Quello che la nipote del Duce offre al lettore non è l'ennesima rilettura della storia d'Italia e del Ventennio fascista, ma una storia più familiare, fatta di tradimenti e sotterfugi. "In questo libro, a me interessava raccontare Rachele in una luce nuova e autentica. Non una donna sottomessa, ma una personalità forte, che si è scontrata con quella irriducibile di un uomo che non c'era mai, eppure non se n'è mai andato veramente" racconta Alessandra Mussolini in un'intervista ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera.
Se dei tradimenti di Benito Mussolini si è scritto molto, in queste pagine si parla dell'amore extraconiugale di Rachele Mussolini verso Corrado Varoli. "Un uomo che aveva affascinato mia nonna fin dall'adolescenza. L'aveva visto passare a cavallo, tutto elegante con il frustino, e lei che era poverissima ne rimase colpita. Lui avrebbe voluto sposarla ma lei scelse Benito" racconta.
Come reagì Mussolini alla notizia del tradimento? "Non poteva neanche credere che lei potesse mentirgli. Non riusciva ad accettare che lei potesse desiderare un altro" e aggiunge la nipote - scrittrice alla domanda di quel tradimento "non per vendetta. Anzi. Per riequilibrare la situazione. Per vedere cosa si provava a fare quello che lui aveva fatto spesso: stare con un'altra persona. E in qualche modo anche per riconquistare il marito".