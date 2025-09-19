Rottura tra Tim Burton e Monica Bellucci, l'addio dopo 3 anni

AGI - La coppia di star formata dal realista americano Tim Burton e dall'attrice italiana Monica Bellucci ha annunciato la sua separazione in un comunicato trasmesso all'Afp. "È con grande rispetto e affetto reciproco abbiamo deciso di separarci", hanno dichiarato le due celebrità in una dichiarazione congiunta.
Il regista di "Edward mani di forbice" e "Il mistero di Sleepy Hollow" e l'attrice di "Missione Cleopatra" o "Irreversible" si erano incontrati al Festival Lumiere di Lione nell'ottobre 2022, dove l'attrice gli ha consegnato il Premio Lumiere alla carriera.
I due hanno poi iniziato una relazione che ha portato alla collaborazione artistica con il film "Beetlejuice", presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2024. In questo lungometraggio, sequel della macabra commedia di Tim Burton del 1988, Monica Bellucci interpreta Delores, una malvagia creatura simile a Frankenstein, decisa a vendicarsi del suo ex marito, Beetlejuice (Michael Keaton)."Beetlejuice" è stato un successo al botteghino nordamericano, incassando quasi 300 milioni di dollari.