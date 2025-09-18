Un capolavoro sconosciuto di Picasso andrà all'asta
Il dipinto, un ritratto del 1943 della sua compagna Dora Maar, presentato all'Hotel Drouot di Parigi
Afp - Pablo Picasso
picasso asta parigi
AGI - Un capolavoro sconosciuto di Pablo Picasso è venuto alla luce e sarà battuto all'asta il 24 ottobre. Il dipinto, un ritratto del 1943 della sua compagna Dora Maar e di proprietà della famiglia dell'uomo che l'aveva acquistato nel 1944, è stato presentato all'Hotel Drouot di Parigi, dove si svolgerà l'asta.

Dettagli e stima del dipinto

Dipinto a olio, grande 80 x 60 centimetri e intitolato "Busto di donna con cappello a fiori", è stimato intorno agli otto milioni di euro, un prezzo di partenza che, secondo Christophe Lucien, banditore responsabile della vendita, "potrebbe salire alle stelle". Fu dipinto da Picasso l'11 luglio 1943 e acquistato nell'agosto del 1944 dal nonno degli attuali proprietari, un importante collezionista francese.

Pietra miliare nella storia dell'arte

Sconosciuto al pubblico e mai esposto, se non nello studio del maestro spagnolo a Parigi durante l'occupazione, questo dipinto è "del tutto eccezionale e segna una pietra miliare nella storia dell'arte e in quella di Picasso", ha detto Agnès Sevestre-Barbé, esperta di Picasso presente alla presentazione dell'opera.

Il dipinto mostra Dora Maar in preda alla tristezza ma con un volto armonioso, con indosso un cappello a fiori colorati, all'epoca in cui Picasso la abbandonò per una donna più giovane, Françoise Gilot.

Autenticato dall'amministrazione Picasso, questo ritratto era noto solo agli specialisti e agli appassionati di Picasso in bianco e nero e attraverso il catalogo ragionato delle sue opere (inventario ufficiale) che lo menzionava.

