Il nostro futuro in ciò che mangiamo, il docufilm di Barry Alexander Brown

Fasting and the Longevity Revolution, dalla California alle Ande, il film insegue le storie delle popolazioni più longeve
AGI - C’è un legame indissolubile tra quello che mangiamo e il nostro futuro. Non parliamo solo di peso, ma di un processo molto più profondo e complesso che riguarda la nostra salute a lungo termine. È questo il messaggio centrale di Fasting and the Longevity Revolution, un docufilm che porta la firma della produttrice Chiara Tilesi e del regista Barry Alexander Brown, entrambi figure di spicco nel panorama cinematografico internazionale.

Presentato in anteprima al Nutrition & Longevity Festival di Cervia, organizzato dalla Fondazione Valter Longo, il film si propone come una bussola per orientarsi in un mondo dove il cibo è diventato un’arma a doppio taglio.

Un viaggio alla scoperta della longevità

Narrato dalla voce inconfondibile di Edward Norton, il documentario non si limita a un approccio accademico, ma si trasforma in un vero e proprio viaggio. Dalla California alle Ande, passando per le zone della Sardegna, Campania e Calabria, il film insegue le storie e i segreti delle popolazioni più longeve, quelle che sfidano il tempo con una resilienza sorprendente.

Il business alimentare e l'invecchiamento accelerato

L’indagine svela una cruda verità: il business alimentare ha preso il posto di quello del tabacco, diventando la causa principale di un invecchiamento accelerato e di un preoccupante aumento di malattie e obesità a livello globale. Un problema che, secondo la produttrice Tilesi, non può trovare una soluzione nei "colossi" dell'industria farmaceutica o alimentare, che hanno un chiaro conflitto di interessi. La rivoluzione, in altre parole, deve partire da noi stessi.

Valter Longo e le scoperte sulla nutrizione

Al centro della narrazione c’è la figura del professor Valter Longo, uno degli scienziati più autorevoli nel campo della nutrizione e della longevità. Le sue scoperte, che spaziano dalla genetica alla biologia, dimostrano come la nostra alimentazione e, in particolare, alcune pratiche di digiuno, possano stimolare il corpo a un processo di auto-riparazione e rigenerazione. L'obiettivo del docufilm è proprio quello di rendere accessibili al grande pubblico questi concetti, offrendo un servizio concreto che possa aiutare le persone a vivere più a lungo e in salute.

Un messaggio di speranza per la salute

Il documentario offre testimonianze di pazienti, studi clinici ed epidemiologici che supportano l'idea che molte patologie possono essere prevenute e trattate con un uso minimo di farmaci. Un messaggio di speranza che ci invita a vedere l’invecchiamento e le malattie non come un destino ineluttabile, ma come un processo su cui possiamo intervenire. La rivoluzione della longevità, ci suggerisce il film, non è un’utopia, ma una scelta quotidiana che inizia nel nostro piatto.

Il film, già disponibile per l'acquisto o il noleggio, si candida a diventare un punto di riferimento per chiunque voglia comprendere e agire sulla propria salute. È un'occasione per riflettere sul ruolo del cibo non come semplice nutrimento, ma come un potente alleato nella lotta contro il tempo che scorre.

