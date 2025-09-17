Batman Day, il mondo omaggia il Cavaliere Oscuro

AGI - Era il 1939 quando sul fumetto DC Detective Comics #27 faceva la sua prima apparizione Batman, uno dei personaggi a fumetti più iconici e longevi al mondo. Bruce Wayne, capace di distinguersi non per i superpoteri ma per la sua intelligenza, abilità e ingegno tecnologico, nel corso di questi 86 anni è diventato una star della cultura pop, tra fumetti, programmi TV, cartoni animati, film e molto altro.
I fan dell’eroe DC celebreranno in tutto il mondo il Batman Day sabato 20 settembre 2025. Cuore dei festeggiamenti, un evento ai Warner Bros. Studio Tour Hollywood a Los Angeles: un'esperienza immersiva di un giorno, con un tour degli iconici studi Warner Bros. a tema Batman, per esplorare il dietro le quinte dei film, ammirare i costumi, i gadget e le diverse Batmobile originali provenienti dai Warner Bros. Discovery Global Archives & Preservation Services.
A Roma appuntamento della stazione della metropolitana Ottaviano
In Italia, per celebrare il Batman Day 2025, per due settimane fino a domenica 28 settembre, i fan avranno la possibilità di immergersi nel mondo di Batman. La stazione della metropolitana Ottaviano di Roma per l’occasione sarà tematizzata con un mix affissioni fisiche e digitali per ricreare le atmosfere iconiche di Gotham City, tutte ispirate a elementi leggendari dell’universo di Batman come l’Arkham Asylum o Iceberg Lounge.
Sabato 20 settembre, in occasione del Batman Day, le celebrazioni saranno annunciate con un’edizione straordinaria della The Gotham City Gazette e l’artista Solo&Diamond realizzerà direttamente in metropolitana un’opera dedicata al più grande detective del mondo e al tema delle celebrazioni, “Be The Hero”, che vuole essere un invito a seguire le orme del personaggio e diffondere il bene anche senza superpoteri.
Ma i festeggiamenti in Italia non finiscono qui
Sono previsti infatti programmazioni televisive e attività ad hoc, videogames, uscite editoriali, iniziative retail e prodotti tematizzati. In TV, proprio il 20 settembre, è prevista su Boing una maratona di episodi dell’amatissimo show “Teen Titans Go!”, con protagonista Batman, dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 19.30.
Su Cartoonito invece la maratona di episodi della serie animata “Batwheels”, con gli iconici veicoli della Bat-Family, che verrà anticipata dallo speciale “L’origine segreta delle Batwheels” a partire dalle 13.40.
Su Boomerang, da lunedì 15 settembre, parte la settimana dedicata a Batman, con nuovi episodi di “Batwheels”, mentre sabato 20 settembre, giorno del Batman Day, ci sarà una maratona pomeridiana della serie che anticiperà i nuovi episodi.
Il divertimento e l’avventura continuano anche sulle app:
Su Boing App e Cartoonito App saranno presenti infatti collection di episodi a tema Batman nel corso dell’intera settimana, rispettivamente di “Teen Titans Go!” e di “Batwheels”. Durante il Batman Day i fan del Cavaliere Oscuro potranno scoprire di più su questo iconico personaggio. Sui canali del gruppo Warner Bros. Discovery Italia – Food Network, DMAX, e Warner TV, nell’arco dell’intera giornata, verranno proposte su schermo curiosità e approfondimenti su Batman con grafiche dedicate alle celebrazioni del Batman Day.
Warner Bros. Games, TT games, DC e LEGO Group hanno recentemente annunciato l’uscita nel 2026 di LEGO® Batman™: L’eredità del Cavaliere Oscuro, il nuovissimo videogioco open world d’azione e avventura che invita i giocatori a seguire Bruce Wayne nel suo epico viaggio per diventare l’eroe di Gotham City. L’avventura inizia dalle origini di Batman, con un giovane Bruce Wayne che si addestra con la Lega delle Ombre e attraversa poi tutta la sua storia. Sviluppato da TT Games, LEGO® Batman™: L’eredità del Cavaliere Oscuro uscirà nel 2026 per PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2™ e PC su Steam ed Epic Games Store.
In occasione del Batman Day 2025, Panini Comics celebra tutta la potenza narrativa di uno dei personaggi più iconici del fumetto mondiale. Nel volume antologico Batman Day 2025 – I tanti volti del Cavaliere Oscuro cinque storie raccontano le più importanti sfaccettature dell’eroe di Gotham per neofiti ed esperti: dal mystery ambientato all’estero in cui Batman fa il detective alle storie gotiche in cui lo vediamo alle prese con situazioni al limite del soprannaturale. Dedicata ai tanti volti del Crociato Incappucciato anche la variant cover Batman Day dell’albo da mensile da edicola Batman #118, con copertina di Nicola Scott. E se il valore di un eroe si misura dalla grandezza dei suoi nemici, in uscita per il giorno dedicato a Batman anche la Joker Collection, la collezione definitiva in 10 volumi delle storie più iconiche del Principe Pagliaccio del Crimine.
Durante il mese di settembre, per celebrare il Batman Day, i principali store di giocattoli prevederanno una speciale promozione che prevede un omaggio a tema Batman. In particolare, in tutti i negozi Toys Center e sul sito toyscenter.it, dal 16 al 30 settembre verrà attivata una promozione esclusiva: spendendo almeno 39,99 euro in prodotti DC si riceverà uno zaino Batman super accessoriato. Sorprese anche per gli adulti: infatti, nella catena Funside, fino a fine mese, sarà attiva una promozione sui prodotti DC che prevede, come omaggio all’acquisto, una card olografica da collezione dedicata al Cavaliere Oscuro.
Per celebrare il Batman Day, inoltre, Warner Bros. Discovery Global Consumer Product (WBDGCP) annuncia una collezione di prodotti dedicata al mondo di Batman, in collaborazione con OVS, Spin Master, Mattel e Lego®.
OVS propone per il back to school una nuova collezione ispirata a Batman e pensata per i bambini di età 9-36 mesi e 3-10 anni, in vendita negli store OVS e online su OVS.it: magliette a manica lunga, felpe con cappuccio con applicato l'inserto della maschera di Batman, set jogging, pantaloni in felpa, oltre a ad accessori personalizzati, intimo e pigiameria.
Grazie a Spin Master, invece, si aggiungono nuove action figures a tema ninja: Ninja Batman e Ninja Joker in scala 30cm con design e armatura a tema Ninja; Ninja Batman, Joker, Nightwing e Gorilla Grodd in scala 15cm con 2 accessori e modalità di attacco che si attiva schiacciando le gambe; Ninja Batman, Joker, Nightwing, Gorilla Grodd e Robin in scala 15cm con nove punti di articolazione e accessori da 10cm.
Mattel con Imaginext partecipa al Batman Day con due set imperdibili: DC Super Friends™ Batman™ Insider & Exo Suit con luci, suoni e 4 accessori da battaglia, permette di inserire la figure di Batman all’interno della potente armatura robotica. DC Super Friends™ Bat-Tech Batcave™, che include una Power Chamber che illumina la figure con effetti sonori, il simbolo del pipistrello mobile che attiva diverse aree di gioco, un lancia proiettili, il Batwing volante, oltre alla botola a sorpresa e la cella per i cattivi.