A Napoli il 'digestivo stupefacente', scoperto liquore alla marijuana
A Napoli il 'digestivo stupefacente', scoperto il liquore alla marijuana"
Home>Cultura

A Napoli il 'digestivo stupefacente', scoperto il liquore alla marijuana"

Nell'abitazione di un ragazzi di 24 anni sequestrate 50 bottiglie di distillato 'alle erbe'
1000x1000
marijuana napoli
di lettura

AGI - Un digestivo 'stupefacente'. È quello trovato in un blitz dei carabinieri della sezione operativa di Castellammare di Stabia nell'abitazione di un ragazzo di 24 anni di Sant'Antonio Abate, nel Napoletano.

ADV

Durante la perquisizione, trovato un barattolo di latte per neonati con 126 grammi di marijuana, circa mille euro in banconote di vario taglio, materiale per confezionamento delle dosi e per il taglio della droga.

ADV

Poi, in una scatola in salone, una cinquantina di bottigline di vetro con all'interno un liquido verdastro dall'aroma pungente ma familiare. È liquore alla marijuana, un infuso artigianale piuttosto inedito, magari da servire dopo cena come un limoncello.

Il 24enne è finito in manette per detenzione di droga a fini di spaccio. Per lui i domiciliari, in attesa di giudizio. Sulla fetta di mercato occupata dai liquori verdi continuano le indagini.

ADV