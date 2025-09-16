AGI - Il "Ritratto di Elisabeth Lederer" di Klimt va all'asta per 150 milioni di dollari. Ad annunciare la vendita del dipinto che oggi appartiene al magnate dei cosmetici, Leonard Lauder, è la casa d'aste Sotheby's.
Il ritratto di grandi dimensioni di Elisabeth Lederer, figlia di uno dei clienti di Klimt, è il pezzo più importante della vendita di 24 opere di grandi maestri del XX secolo di proprietà di Lauder, il cui valore complessivo è stimato in circa 400 milioni di dollari.Oltre a questo ritratto, la vendita include due paesaggi di Klimt, "Blumenwiese", un campo pieno di fiori, che partirà da un prezzo di 80 milioni, e "Waldhag bei Unterach am Attersee", una vista di un bosco e un lago, per 70 milioni; queste tre opere non erano mai state messe in vendita prima d'ora.L'asta comprende anche nomi di artisti famosi come Henri Matisse, autore di sei sculture, Edvard Mundh, Pablo Picasso, Agnes Martin, Claes Oldenberg e Coosje van Bruggen, secondo quanto riportato nella nota.