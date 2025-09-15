Renato Zero, nuovo album e nuovo tour dal 2026

Annuncio del nuovo album e tour
Fresco di release del suo ultimo singolo "Senza" e in attesa di festeggiare il compleanno il prossimo 30 settembre, Renato Zero sulle note delle 19 tracce del nuovo album "L'Orazero" in uscita per Tattica il 3 ottobre fa partire ufficialmente il conto alla rovescia per la sua nuova grande avventura live.
Dettagli del tour "L'Orazero"
Oggi sono state annunciate le prime 23 date de L'Orazero in tour, la nuova tournée prodotta da Tattica che da gennaio ad aprile 2026 animerà i principali palasport italiani. Si parte il 24 gennaio da Roma, la sua città, con una catena di sei appuntamenti che lo vedrà live sul palco del Palazzo dello Sport, per proseguire poi a Firenze (Nelson Mandela Forum), Torino (Inalpi Arena), Mantova (Palaunical), Conegliano (Prealpi San Biagio Arena), Bologna (Unipol Arena), Pesaro (Vitrifrigo Arena), Eboli (Palasele), Bari (Palaflorio) e Messina (Palarescifina).
Emozioni e setlist del concerto
Zero si prepara a regalare nuove emozioni al suo pubblico universale, proponendo una setlist che unisce i brani simbolo della sua inimitabile storia artistica lunga oltre 50 anni alle tracce contenute nel nuovo progetto "L'Orazero": un viaggio in 19 differenti mondi, ognuno dei quali ha le proprie radici, regole, bisogni, contraddizioni, utopie e modi diversi di rappresentarsi.
Date specifiche del tour
