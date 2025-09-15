Quali sono i film italiani in corsa per l'Oscar

AGI - Sono 24 i film italiani che concorreranno alla designazione del titolo candidato a rappresentare l'Italia agli Oscar nella selezione per la categoria International Feature Film Award (Premio al Film Internazionale) alla 98 edizione degli Academy Awards.
Hanno proposto la propria candidatura i film italiani la cui prima uscita theatrical in Italia o in un altro Paese, purché al di fuori degli Stati Uniti e dei loro territori, sia avvenuta (o sia in previsione) nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2024 e il 30 settembre 2025.
Candidature italiane agli Oscar 2026
Il Comitato di Selezione, istituito presso l'ANICA su richiesta dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, si riunirà per votare e designare il film nella giornata di martedì 23 settembre 2025. L'annuncio delle shortlist da parte dell'Academy è previsto per il 16 dicembre 2025; le nomination verranno annunciate il 22 gennaio 2026 mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 15 marzo 2026.
I film iscritti
Di seguito i titoli dei film iscritti, elencati in ordine alfabetico: - BERLINGUER. LA GRANDE AMBIZIONE di Andrea Segre; -DIAMANTI di Ferzan Ozpetek; - DIVA FUTURA di Giulia Louise Steigerwalt; - DUSE di Pietro Marcello; ELISA di Leonardo Di Costanzo; ETERNO VISIONARIO di Michele Placido; - FAMILIA di Francesco Costabile; FOLLEMENTE di Paolo Genovese; - FUORI di Mario Martone; - HEY JOE di Claudio Giovannesi; - IL MONACO CHE VINSE L'APOCALISSE di Jordan River; - IL NIBBIO di Alessandro Tonda; - IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA di Margherita Ferri; IL TRENO DEI BAMBINI di Cristina Comencini; - L'AMORE CHE HO di Paolo Licata; - L'ORTO AMERICANO di Pupi Avati; LA VITA DA GRANDI di Greta Scarano; - LE ASSAGGIATRICI di Silvio Soldini; - LE CITTÀ DI PIANURA di Francesco Sossai; - LE DE'LUGE - GLI ULTIMI GIORNI DI MARIA ANTONIETTA di Gianluca Jodice; - NAPOLI - NEW YORK di Gabriele Salvatores; - SOTTO LE NUVOLE di Gianfranco Rosi; - TRIFOLE - LE RADICI DIMENTICATE di Gabriele Fabbro; - VITTORIA di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman.