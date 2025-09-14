The Super Mario Galaxy Movie: Mario alla conquista dello spazio

AGI - Mario sta per salire su una navicella e conquistare le galassie. A distanza di tre anni dal clamoroso successo di The Super Mario Bros. Movie, Mario è pronto a tornare sul grande schermo, e questa volta nello spazio. Durante il Direct di venerdì, Nintendo ha sorpreso i fan con il teaser trailer di The Super Mario Galaxy Movie, sequel ufficiale dell’amato film del 2023, in uscita ad aprile 2026.
Anche se il teaser svela poco, una semplice scena di Mario che sonnecchia in un campo fiorito prima dell’apparizione del logo, il messaggio è chiaro: il viaggio dell’idraulico più famoso del mondo verso il cinema è solo all’inizio, e l’universo Nintendo si prepara a espandersi ancora di più.
Ispirazione da Super Mario Galaxy
Il nuovo film prende ispirazione da Super Mario Galaxy, uno dei capitoli più acclamati della saga videoludica, uscito originariamente su Wii nel 2007. Con la promessa di un’avventura cosmica, ambientazioni spettacolari e nuovi personaggi, il sequel promette di alzare ulteriormente l’asticella dell’animazione per famiglie. La scelta del momento per l’annuncio non è casuale: arriva esattamente alla vigilia del 40° anniversario del gioco originale Super Mario Bros., uscito nel 1985. In quattro decenni, Mario, Luigi, la Principessa Peach, Bowser e tutta la compagnia sono passati da semplici sprite pixelati a vere e proprie icone culturali globali.
Il successo dei film di Super Mario
Il primo film live action del 1993 fu un disastro critico e commerciale, ma da allora i tempi sono cambiati. Il film d’animazione del 2023 ha incassato oltre 1,3 miliardi di dollari, diventando il film tratto da un videogioco di maggior successo di sempre e secondo al box office mondiale solo a Barbie nello stesso anno. Il sequel riunirà il cast originale: Chris Pratt tornerà a dare voce a Mario, Anya Taylor-Joy sarà ancora una volta Peach, Charlie Day vestirà i panni vocali di Luigi e Jack Black tornerà nel ruolo di Bowser, che nel primo film ha conquistato anche il pubblico adulto grazie alla sua memorabile performance (e alla canzone virale Peaches).
Il futuro dell'universo Nintendo al cinema
In un momento in cui l’interesse per i cinecomics tradizionali sembra in declino, i franchise legati al mondo dei videogiochi stanno vivendo una nuova primavera. La nostalgia per gli anni ’80 e ’90 si fonde con l’animazione ad altissimo livello tecnico, creando un mix perfetto per grandi e piccoli. Nintendo e Illumination sembrano intenzionate a trasformare l’universo di Mario in una vera e propria saga cinematografica, proprio come ha fatto la Marvel con i suoi supereroi. The Super Mario Galaxy Movie potrebbe non solo proseguire il successo del primo film, ma anche aprire la strada a spin-off dedicati ad altri personaggi dell’universo Nintendo. Oltre al film, Nintendo ha annunciato anche l’uscita, il 2 ottobre, delle versioni rimasterizzate di Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2. Un’occasione perfetta per riscoprire, o scoprire per la prima volta, i giochi che hanno ispirato il nuovo film.