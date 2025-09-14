Wanda Marasco ha vinto il Premio Campiello

AGI - "È come se mettessi un chiodo duro e morbido alla mia storia": questo il commento di Wanda Marasco dopo la conquista sabato sera della 63ma edizione del Premio Campiello 2025 con 86 voti per 'Di spalle a questo mondo' (Neri Pozza). La 72enne scrittrice napoletana ha superato di tre voti Fabio Stassi e il suo 'Bebelplatz' (Sellerio), arrivato secondo.
"Dedico questa vittoria a tutto ciò che nella vita e in letteratura mi ha consegnato amore e conoscenza", ha aggiunto Marasco che ha paragonato il medico protagonista del suo romanzo, Ferdinando Palasciano, a "un Gino Strada dell'800" per il suo impegno nel portare cure anche ai poveri e agli ultimi.
Questo chirurgo e politico campano morto nel 1891 è considerato uno dei precursori della Croce Rossa. Il romanzo si focalizza sulla sua figura e su quella di sua moglie, la contessa Olga Pavlova Vavilova. La cerimonia è stata condotta da Giorgia Cardinaletti, in sala tra gli altri c'era il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha sottolineato come con il sostegno al Campiello gli industriali veneti continuino "a investire nella cultura e a dimostrare che non pensano soltanto al bilancio dell'azienda".