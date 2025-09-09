È morto lo scrittore Stefano Benni

AGI - Si è spento a 78 anni Stefano Benni, scrittore, giornalista, drammaturgo e umorista tra le voci più note della letteratura italiana contemporanea. Negli ultimi anni si era ritirato dalla scena pubblica, provato da una lunga malattia. Aveva collaborato con i principali quotidiani, sempre con un tono ironico e pungente, ma anche capace di arrivare al nocciolo delle questioni.
Autore versatile e instancabile, nel corso della sua carriera ha pubblicato romanzi e raccolte entrati nell’immaginario collettivo, tra cui Bar Sport, Margherita Dolcevita, Elianto, Terra! e La compagnia dei celestini. I suoi libri, tradotti in oltre trenta lingue, hanno raggiunto lettori in tutto il mondo contribuendo alla sua notorietà anche fuori dai confini italiani.