Zingaretti-Montalbano ricorda Camilleri: "Mi manca. Era un uomo buono"

AGI - "Oggi sono 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri. Di lui mi mancano tre cose. Mi mancano i libri che avrebbe scritto, cosi' divertenti e cosi' profondi. Mi mancano soprattutto quelli dedicati a Salvo Montalbano che mi premettevano di andare a trovare quel mio vecchio amico di Vigata, per sapere come se la passava. E poi credo che Andrea, nonostante il grande successo ottenuto in tutto il mondo, sia un autore ancora da scoprire pienamente. Questo sarà il divertimento e il compito delle nuove generazioni quando, rileggendolo tra qualche anno, ne faranno una lettura più ampia, permettendosi dei punti di vista che solo la distanza del tempo può concedere". Così su Instagram Luca Zingaretti, l'attore che per più di 20 anni ha prestato il volto al commissario più famoso d'Italia.
"E poi mi manca - aggiunge 'Montalbano' - la sua voce 'civile'. Andrea era uno di quei pochi intellettuali autorevoli a cui si guardava quando c'era bisogno di una direzione, di un suggerimento. Quando, raramente, si esprimeva su qualcosa faceva il punto nave sull'argomento e rimetteva le cose in ordine.
Come tutti gli intellettuali di questo tipo, posso dire che se ne sente già la mancanza. E poi, soprattutto mi manca l'amico. Quello da vedere o a cui telefonare, magari raramente, ma di cui hai bisogno quando cerchi un consiglio o un conforto.
Quegli amici più grandi, più esperti e più saggi che illuminano il cammino. Mi manca Andrea perché, e questo non l'ho mai detto a nessuno, era un uomo buono, capace di ascoltare, e giusto. E scusatemi se non mi sembra una cosa da poco. Buon compleanno Andrea caro! Qui ti si continua a volere un gran bene".