'Rimmel' di De Gregori compie 50 anni. Il 19 settembre esce la riedizione

AGI - Il 19 settembre, in occasione delle celebrazioni del 50 anniversario dalla prima pubblicazione, esce la riedizione di 'Rimmel' (Sony Music), il quarto album in studio di Francesco De Gregori, divenuto una pietra miliare. Un viaggio sonoro rinnovato, che esalta ogni sfumatura dell'album originale uscito nel 1975 che ha segnato intere generazioni con brani indimenticabili come 'Pablo', 'Buonanotte Fiorellino' e la stessa 'Rimmel'.
La riedizione sarà disponibile nelle seguenti versioni: LP 180gr Clear e LP 180gr Black, entrambi a 192KHz, CD, CD + 45 giri black, CD + 45 giri picture disc e musicassetta. Il 45 giri segue la versione originale del 1975 con i brani 'Rimmel' e 'Piccola Mela'. Per la prima volta ci saranno i testi dei brani nella versione LP, un'occasione per approfondire un classico della musica italiana. Da oggi, giovedi' 28 agosto, la riedizione è disponibile in pre-order. Intanto anche il cinema omaggia la carriera di Francesco De Gregori.
Il film concerto di Stefano Pistolini 'Francesco De Gregori. Nevergreen', prodotto da Our Films, societa' del gruppo Mediawan, Friends Tv, Darallouche e Caravan, verra' presentato il 5 settembre alle ore 22.30 in anteprima Fuori concorso alla 82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il film arrivera' poi al cinema come evento speciale per Nexo Studios dall'11 al 17 settembre.
'Francesco De Gregori. Nevergreen' racconta la residenza del novembre 2024 al Teatro Out Off di Milano: venti concerti nel corso di un mese durante i quali il cantautore ha proposto ogni sera, a un pubblico di sole 200 persone, una scaletta selezionata tra una settantina di canzoni che considera le meno conosciute della sua produzione - o addirittura le "perfette sconosciute", le nevergreen, mai insignite del titolo di "evergreen".
Non l'ennesimo biopic celebrativo, non un rituale film-concerto, piuttosto un film immerso dentro la sua musica, capace di muoversi tra quelle canzoni, nella penombra del teatro, nelle emozioni delle serate e degli incontri estemporanei. Sul palco la band di Francesco De Gregori. Con la partecipazione di Malika Ayane, Elisa, Jovanotti, Ligabue e Zucchero. Prodotto da Lorenzo Mieli, Mario Gianani, Gabriele Immirzi e Ferdinando Salzano, 'Francesco De Gregori. Nevergreen' e' distribuito al cinema da Nexo Studios in collaborazione con i media partner Radio Deejay, Radio Capital e MYmovies.