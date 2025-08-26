Addio Frank Price, produttore di 'Ritorno al futuro'

A GI- Hollywood dice addio a uno dei suoi leggendari produttori: Frank Price, artefice del successo, tra gli altri, di 'Kramer contro Kramer' e 'Ritorno al futuro', si è spento ieri a 95 anni nella sua casa di Santa Monica. Lo apprende l'Agi da fonti della famiglia.
Price, che era anche produttore, si era fatto strada nel settore dei western televisivi ed era stato presidente delle divisioni cinematografiche e televisive della Universal e prima di passare alla guida della Columbia Pictures per due mandati. Da dirigente della major, Price ha contribuito al trionfo di pellicole degli anni '80 come 'Gandhi', 'La mia Africa', 'Tootsie', 'Ghostbusters', 'Karate Kid - La leggenda continua', e degli anni '90 come 'Boyz n the Hood' e 'Ragazze vincenti'.