Lutto nel cinema spagnolo: è morta a 42 anni Veronica Echegui

AGI - Lutto nel cinema spagnolo: è morta a Madrid a soli 42 anni l'attrice Veronica Echegui, eclettica interprete di film di Bigas Luna ma ricordata in Italia come Amparo in 'Ballo ballo', la commedia musicale italo-spagnola del 2020 basata sulle canzoni di Raffaella Carrà. Veronica si è spenta in ospedale dove era ricoverata da quasi due settimane per un tumore.
Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, si è detto sconvolto per la scomparsa di "un'attrice dal talento e dall'umiltà enormi che ci lascia troppo giovane".
Il successo era arrivato con 'Yo soy la Juani' di Bigas Luna che valse a Echegui la prima nomination ai Goya nel 2006 come esordiente. Era poi stata candidata come miglior attrice protagonista per "El patio de mi càrcel" (2008) e "Katmandu', un espejo en el cielo" (2011). In Italia aveva recitato con Toni Servillo e Carla Sinoris nella commedia di Francesco Amato del 2017 'Lasciati andare'. Nel 2020 era stata protagonista di 'Ballo, Ballo' e poi 'La casa degli oggetti' di Jorge Dorado del 2022. Aveva anche interpretato serie tv di successo come 'Intimidad' del 2022 e 'I pazienti del dottor Garci'à del 2023. L'anno scorso il suo ultimo film, il thriller politico "Justicia artificial". Era stata anche regista e nel 2022 era stata anche premiata con il Goya per il miglior cortometraggio di fiction con "To'tem loba".