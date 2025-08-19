Monica Lewinsky collabora con Amanda Knox per una nuova docuserie

AGI - Si intitola “The Twisted Tale of Amanda Knox" la miniserie che ha visto lavorare insieme Monica Lewinsky e Amanda Knox come produttrici e che tratta della vicenda giudiziaria di quest’ultima. La miniserie in otto puntate debutterà in America su Hulu con i primi due episodi mercoledì. Gli episodi successivi saranno disponibili in streaming ogni mercoledì, con l'episodio finale in uscita il 1° ottobre.
La Lewinsky e la Knox, ospiti del programma “Good morning America” della ABC hanno parlato della serie e delle motivazioni che le hanno spinte a collaborare. “Lavorare insieme al nuovo show è stata una scelta naturale - ha detto Lewinsky - All'epoca avevo un contratto televisivo di prima categoria e ho pensato: ah! Un'altra giovane donna che aveva sofferto per i media, era stata acclamata sulla scena mondiale e, per fortuna, da dirigente avveduta, ha ottenuto tutti i sì e siamo partite".
Monica Lewinsky, che ora ha 52 anni, divenne “famosa” a metà degli anni '90, dopo che la notizia della sua relazione con l'allora presidente Bill Clinton, avvenuta quando era una giovane stagista alla Casa Bianca, fece notizia in tutto il mondo. Amanda Knox, ora 38enne, salì alla ribalta nel 2007, quando la sua compagna di stanza, la studentessa britannica Meredith Kercher, fu assassinata mentre le due giovani studiavano a Perugia. Knox fu condannata per omicidio nel 2009, insieme a Raffaele Sollecito, suo fidanzato all’epoca, ma entrambe le condanne furono annullate in appello nel 2011. Nel 2008, Rudy Guede è stato condannato per l'omicidio della Kercher ed è stato rilasciato nel dicembre 2020, dopo aver scontato 16 anni di carcere.
Successivamente, fu ordinato un nuovo processo nel 2013. Knox e Sollecito furono nuovamente condannati per omicidio nel 2014, prima che la Corte Suprema annullasse nuovamente le condanne per omicidio nel 2015. Knox scontò quattro anni di carcere in Italia prima di essere rilasciata nel 2011 e assolta nel 2015. Durante il programma della ABC, la Knox ha raccontato che nonostante la sua esperienza fosse diversa da quella della Lewinsky, le due avevano comunque molti punti in comune.
“Siamo state entrambe interrogate. Siamo state entrambe brutalmente trasformati in personaggi di noi stessi dai media", ha detto Knox. "E credo che la cosa che ci interessava di più fosse assicurarci che questo show avesse una prospettiva più ampia." E poi ha aggiunto: “Non è solo un dramma giudiziario, non è il tipico film biografico su un crimine vero. È un viaggio più personale, che inizia con la storia di ciò che accade prima e poi, naturalmente, di ciò che accade dopo la peggiore esperienza della tua vita". Sia la Knox che la Lewinsky hanno affermato che durante le riprese di "The Twisted Tale of Amanda Knox", hanno voluto rendere omaggio a Meredith Kercher, che non è mai riuscita a tornare dall'Italia alla sua casa nel sud di Londra. In un'intervista rilasciata a The Independent a marzo scorso, Amanda Knox raccontò che si considerava parte di un gruppo di donne chiamato "La Sorellanza", persone che erano diventate oggetto di eccessive critiche da parte dei media.