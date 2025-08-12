Regione per regione, tutti i musei e i parchi visitabili il 15 agosto
Nell'elenco diffuso dal ministero della Cultura ci sono castelli, abbazie, complessi monumentali, ville e giardini
AGI - Il giorno di Ferragosto i musei, i parchi archeologici e i luoghi statali della cultura tra cui castelli, abbazie, complessi monumentali, ville e giardini resteranno aperti. Lo rende noto il ministero della Cultura specificando che quella del 15 agosto non è un'apertura gratuita. Le visite si svolgeranno nei consueti orari e secondo le modalità di fruizione stabilite dalle singole strutture, inclusa la prenotazione dove prevista. Per tutte le info - regione per regione - possibile consultare la pagina dedicata sul sito del ministero al seguente indirizzo: cultura.gov.it/evento/ferragosto-2025.