La mitica chitarra "Kramer" di Eddie Van Halen all'asta

AGI - La leggendaria chitarra 'Kramer', con cui Eddie Van Halen debuttò in tour nel 1982, sarà messa all'asta il 28 ottobre da Sotheby's, dove si prevede che raggiungerà una cifra compresa tra i 2 e i 3 milioni di dollari.
Lo strumento
La Kramer, riconoscibile per la verniciatura di rosso, bianco e nero, in un'estetica heavy metal, accompagnò Eddie Van Halen nei suoi tour del 1982 e 1983 a Filadelfia, Caracas, Buenos Aires e San Paolo. Eddie la regalò al suo amico e tecnico del suono Robin 'Rudy' Leiren, che a sua volta la vendette al chitarrista Mick Mars, frontman della band metal Motley Crue, con il quale lo strumento trovò nuova vita e fu inserito nell'album del 1989 della band "Doctor Feelgood". Se raggiungerà le cifre previste da Sotheby's, la 'Kramer' si unirà al novero di altre chitarre che hanno fatto la storia del rock, tra cui la Martin D-18E di Kurt Cobain (venduta per 6,1 milioni di dollari nel 2020), la Fender Mustang di sempre di Cobain (4,5 milioni di dollari, 2022) e la Fender Stratocaster nera di David Gilmour (3,97 milioni di dollari, 2019).