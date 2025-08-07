I 50 anni di Charlize Theron. Dalla tragedia familiare a Hollywood

AGI - Charlize Theron arriva al traguardo dei 50 anni affermandosi come una delle più grandi attrici di Hollywood e una voce critica contro gli stereotipi che ancora persistono nel mondo del cinema.
Lungi dall'adagiarsi nei ruoli che Hollywood assegna tipicamente alle attrici nel corso del tempo, Theron ha sfidato le regole dall'interno, dirigendo produzioni ad alto budget, interpretando donne complesse in film d'azione e abbracciando storie che parlano di disagio e vulnerabilità.
Nata a Benoni, in Sudafrica, nel 1975, Theron è cresciuta in una fattoria fuori Johannesburg con la madre Gerda e il padre Charles, violento e alcolizzato. Nel 1991, quando aveva 15 anni, sua madre sparò e uccise il padre per legittima difesa dopo che lui era tornato a casa ubriaco e aveva minacciato di ucciderle entrambe.
I tribunali sudafricani non processarono Gerda, sostenendo che avesse agito per proteggere se stessa e sua figlia. L'episodio ha segnato profondamente la sua vita e, nel tempo, Theron ha parlato pubblicamente dell'accaduto con l'intento di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della violenza domestica.
Dopo aver lavorato come modella, arrivò nel 1994 a Los Angeles con 300 dollari in tasca e l'intenzione di diventare una ballerina professionista. Un anno dopo, ottenne un piccolo ruolo in "Grano rosso sangue III" e, poco dopo, il suo primo ruolo importante in "Due giorni senza respiro", dove si fece notare principalmente per la sua bellezza.
Tuttavia, fu solo nel 1997 che ottenne il successo con "L'avvocato del diavolo", in cui condivise lo schermo con Keanu Reeves e Al Pacino.
Durante i primi anni della sua carriera, Hollywood la catalogò in ruoli che sfruttavano il suo aspetto fisico, ma Theron cambiò radicalmente il suo percorso con "Monster" (2003), il film che le valse l'Oscar come migliore attrice per l'interpretazione della serial killer Aileen Wuornos. La sua trasformazione in "Monster" segnò l'inizio del suo impegno in ruoli complessi e il suo ingresso nel mondo della produzione con la sua casa Denver & Delilah, responsabile di titoli come "L'Atomica Bionda".
Sebbene non sia stata la prima donna a eccellere nel cinema d'azione - un onore condiviso da pioniere come Sigourney Weaver ('Alien') e Linda Hamilton ('Terminator') - Theron ha saputo ridefinire l'archetipo. Nel 2005 ha recitato in "Aeonflux", ispirato alla serie animata fantascientifica di MTV, ma la svolta nel genere è arrivata nel 2015 con "Mad Max: Fury Road", dove ha interpretato Furiosa, affermandosi come una moderna action figure, ne' sessualizzata ne' servile: una guerriera forte ma vulnerabile ed emotivamente complessa.
In "Tully", l'attrice ha esplorato un ritratto onesto della maternità al di fuori dei tipici ruoli romantici, mentre in "Bombshell" ha approfondito la complessità delle molestie sessuali in contesti di potere, e in "Young Adult" ha sfidato gli ideali tradizionali di femminilità.
Nel tempo si è distinta anche per il suo impegno sociale: nel 2007 ha creato il Charlize Theron Africa Outreach Project (Ctaop) per sostenere i giovani africani nella lotta contro l'Aids e un anno dopo è stata nominata Messaggera di Pace dalle Nazioni Unite. Theron è attesa sullo schermo nel prossimo film di Christopher Nolan, L'Odissea, in cui interpretera' la maga Circe.