A Potsdam un cinico Stalin si aggiudica l’intera partita

C’era ancora Churchill nel momento in cui Truman aveva rivelato a Stalin della bomba atomica ormai pronta all’uso, nel corso di un colloquio appartato assieme agli interpreti al quale il leader britannico assisteva da lontano senza poter cogliere alcuna parola. Aveva però colto nel volto del capo del Cremlino lo stesso atteggiamento di prima della rivelazione, e quando aveva chiesto a Truman come avesse accolto la notizia della superarma si era sentito rispondere che non gli aveva fatto neppure una domanda per saperne di più. Come se la cosa non lo interessasse. Alla chiusura della Conferenza, mentre gli Usa erano soddisfatti della leadership derivante dal potere nucleare, la Gran Bretagna aveva ben poco di cui andare fiera, perché assisteva al declino dell’impero senza poterlo impedire. Churchill aveva in precedenza provato a frenare sull’intervento dell’Unione Sovietica contro il Giappone, come più volte richiesto durante la guerra per alleggerire la pressione sul fronte del Pacifico, ma adesso tutte le condizioni erano cambiate. Stalin aveva la possibilità di ottenere il massimo col minimo sforzo. Dichiarare guerra al Giappone ormai battuto diventava persino conveniente.