La fucilazione di Petro Koch ripresa da Luchino Visconti

Con la liberazione di Roma a giugno 1944 la Banda Koch si trasferisce a Firenze e quindi a Milano, dove fissa la sede in via Paolo Uccello, nella Villa Fossati diventata la famigerata Villa Triste dove si consumano crudeltà indicibili per strappare confessioni e nomi degli antifascisti. Koch può tutto, finché dura la protezione di un criminale in divisa da SS, il capitano Theodor Saewecke. Assiste alle torture elegantemente vestito e profumato, oppure sedendo a tavola con stoviglie di porcellana e posate d’argento, distaccato e compiaciuto della bella vita che conduce alla quale aggiunge belle donne e tanta, tanta cocaina. Il repertorio degli orrori di Villa Triste è inimmaginabile. Persino le donne della banda partecipano a imprese orgiastiche di sadica perversione sessuale. Nel giro finiscono anche gli allora celebri attori Osvaldo Valenti e Luisa Ferida, che pagheranno con la vita quel coinvolgimento. Benito Mussolini sapeva e non faceva nulla per far cessare quell’orgia di sangue, almeno fino a quando la voce del cardinale Ildefonso Schuster si era levata per far cessare quella vergogna assoluta, col duce pressato pure dai fascisti arrivati a temere l’attività del Reparto Speciale per il suo strapotere.