Parà italiani per l’ultima missione della seconda guerra mondiale

Marling concordò lo Special Air Service (Sas) con il generale Giorgio Morigi, comandante del Gruppo di combattimento Folgore (Squadrone F) inserito nel XIII Corpo d’armata britannico. I paracadutisti erano tutti volontari e avevano seguito per questa missione un apposito corso di addestramento come commandos a cura dello Special Operations Executive. L’operazione entrò nella fase esecutiva nel tardo pomeriggio del 20 aprile 1945, dopo il raduno a Castiglioncello. Vi partecipavano 246 uomini (dello Squadrone F agli ordini del capitano Carlo Francesco Gay e della centuria Nembo comandata dal tenente Guerrino Ceiner) distribuiti su 14 bimotori da trasporto Dakota C-47 dell’aeronautica statunitense e suddivisi in piccoli gruppi autonomi.

Il piano originale prevedeva un’azione complessiva di 36 ore, ma in realtà si protrasse per il doppio di tempo con risultati straordinari e significativi nonostante le difficoltà tecniche incontrate. L’Italian Sas (Isas) era un gruppo ben motivato, ben addestrato e con morale alto. Il volo notturno di avvicinamento venne intercettato da un forte fuoco dell’antiaerea tedesca e i piloti americani, abituati ai trasporti cargo e a volare di giorno, inesperti per quel genere di missione, non seppero gestire la situazione, e così i lanci non vennero concentrati a sud-ovest di Ferrara come previsto sulle cartine, bensì sparsi sui territori di Modena, Bologna e Ferrara dove le pattuglie dovevano colpire con azioni mirate di sabotaggio. L’obiettivo strategico era di ostacolare la ritirata dell’esercito tedesco oltre il Po per evitare una nuova linea di difesa, e di garantire il controllo dei ponti e delle strade per l’attacco in forze alleato.