È morto Philippe Leroy, lo 'Yanez' di 'Sandokan'

È morto a Roma l’attore Philippe Leroy, un gentiluomo del cinema. Aveva 93 anni.



In tv aveva interpretato Yanez de Gomera in #Sandokan e Leonardo in #LaVitaDiLeonardoDaVinci.



Negli ultimi anni è stato anche il Vescovo in #DonMatteo. pic.twitter.com/3I6QsYpZ5Z