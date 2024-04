Cinque padiglioni (più uno) da non perdere alla Biennale Arte

Una sorta di enorme distillatore in funzione, elettrodi che spuntano da frutta marcescente, odore di muffa e di decomposizione e poi la scoperta: l'elettricità necessaria ad alimentare una serie di lampadine a basso voltaggio è prodotta interamente dalla frutta in decomposizione. Un'opera di Yuko Mohri (Kanagawa, 1980), che fa riflettere sul senso e sulle risorse della natura. Curiosa, stimolante, coinvolgente (anche semplicemente per via dell’emanazione di un profumo umido di fiori che aggiunge l'olfatto agli altri sensi coinvolti nell'esperienza).