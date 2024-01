Le autorità statunitensi restituiranno due disegni di Schiele rubati dai nazisti

AGI - Le autorità statunitensi hanno annunciato che due disegni del valore di 2,5 milioni di dollari rubati dal regime nazista ed esposti nei musei americani saranno restituiti ai parenti di Fritz Grunbaum, un cabarettista ebreo austriaco ucciso nell'Olocausto. Questa decisione segue la restituzione, avvenuta lo scorso anno, di sette opere d'arte rubate a Grunbaum nel 1938 e vendute dai nazisti per finanziare la loro macchina da guerra.

La "Ragazza con i capelli neri" era conservata dall'Allen Museum of Art dell'Oberlin College ed è valutata circa 1,5 milioni di dollari, mentre il "Ritratto di uomo" era nella collezione del Carnegie Museum of Art ed è valutato circa 1 milione di dollari. Entrambi sono opera di Egon Schiele, un artista espressionista austriaco.

"Questa è una vittoria per la giustizia e per la memoria di un artista coraggioso, collezionista d'arte e oppositore del fascismo", ha dichiarato Timothy Reif, giudice e parente di Grunbaum, morto nel campo di concentramento di Dachau.



"Come eredi di Fritz Grunbaum, siamo gratificati dal fatto che quest'uomo, che ha combattuto per ciò che era giusto nel suo tempo, continui a rendere il mondo più giusto decenni dopo la sua tragica morte". Oltre ai sette pezzi restituiti l'anno scorso e ai due più recenti, un pezzo è stato consegnato da un collezionista direttamente alla famiglia.

"Il fatto che siamo riusciti a restituire dieci opere che erano state saccheggiate dai nazisti testimonia la tenacia con cui i suoi parenti hanno cercato di garantire che queste bellissime opere d'arte potessero finalmente tornare a casa", ha dichiarato il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg. Grunbaum, che era anche un collezionista d'arte e critico del regime nazista, possedeva centinaia di opere d'arte, tra cui più di 80 di Schiele.

Le opere di Schiele, considerate "degenerate" dai nazisti, furono in gran parte messe all'asta o vendute all'estero. Arrestato dai nazisti nel 1938, Grunbaum fu costretto a firmare la sua procura alla moglie, che fu poi costretta a consegnare l'intera collezione di famiglia prima di essere deportata in un altro campo di concentramento, nell'attuale Bielorussia.