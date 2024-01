Dieci anni senza Abbado, tutti gli eventi per ricordarlo

AGI - Un concerto in sala e su LaScalaTv, una presentazione e un palinsesto progettato insieme alla RAI per ricordare Claudio Abbado, a dieci anni dalla morte, il grande musicista che fu Direttore Musicale del Teatro alla Scala dal 1968 al 1986. Qui era di casa: ha diretto alla Scala 362 spettacoli d'opera, 217 concerti e 6 balletti, per un totale di 567 serate. Abbado si è spento a Bologna il 20 gennaio 2014.

Il 27 gennaio 2014 migliaia di persone si erano riunite in piazza della Scala a Milano - dove era ritornato a dirigere il 30 ottobre 2012 - ad ascoltare le note della Marcia funebre dell'Eroica di Beethoven eseguita in sua memoria dalla Filarmonica della Scala diretta da Daniel Barenboim.

Il 22, 24 e 25 gennaio Ingo Metzmacher dirige la Filarmonica della Scala nell'ambito della Stagione Sinfonica del Teatro in un concerto dedicato alla memoria di Abbado e del compositore Luigi Nono, di cui il 29 gennaio ricorre il centenario della nascita. In programma, insieme alla Sinfonia n 4 di Dmitri ostakovi, Como una ola de fuerza y luz di Nono con il pianista Pierre-Laurent Aimard, il soprano Serena Sàenz e il direttore della regia del suono Paolo Zavagna.

Il brano fu eseguito per la prima volta proprio al Teatro alla Scala il 28 giugno 1972 con la direzione di Claudio Abbado, il soprano Slavka Taskova Paoletti, Maurizio Pollini al pianoforte e lo stesso Nono alla regia del suono. Il nastro magnetico era stato realizzato nello Studio di Fonologia Musicale di Milano con Marino Zuccheri. Il brano, composto in stretta collaborazione con Abbado e Pollini, è dedicato al rivoluzionario cileno Luciano Cruz.

Il concerto sarà trasmesso in diretta su LaScalaTv il 25 febbraio e replicato al Teatro Valli di Reggio Emilia il 13 febbraio. Il 19 gennaio alle 18 il Ridotto dei Palchi Arturo Toscanini ospita la presentazione dei volumi Claudio Abbado nota per nota. Una cronologia artistica di Mauro Balestrazzi e Ho piantato tanti alberi. Claudio Abbado, Ritratti recensioni interviste di Angelo Foletto, entrambi per i tipi della Libreria Musicale Italiana.

Il Teatro alla Scala partecipa al palinsesto programmato da RaiCultura per ricordare Claudio Abbado e per l'occasione ha liberato i diritti relativi a una serie di registrazioni video di opere registrate al Piermarini. Rai5 trasmetterà in prima serata il 16 febbraio La Cenerentola, il 23 febbraio Macbeth, il 1 marzo Don Carlo e l'8 marzo Un ballo in maschera mentre la mattina del 28 gennaio andrà in onda l'opera di Luigi Nono Al gran sole carico d'amore. Un ricordo di Claudio Abbado a cura di Lidia Bramani è pubblicato nel numero di gennaio de La Scala - Rivista del Teatro.