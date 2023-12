Musei presi d'assalto, 'boom' di visite al Colosseo e al Pantheon tra Natale e S.Stefano

AGI - "Successo per le aperture di Natale e Santo Stefano": il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha espresso soddisfazione per il numero dei visitatori nei Musei durante i due giorni festivi. Ecco i primi dati provvisori, diffusi dal ministero della Cultura, sulle aperture di Musei e parchi archeologici statali il 25 e il 26 dicembre: il Parco archeologico del Colosseo - Anfiteatro Flavio guida la classifica dei siti più visitati con 26.267 ingressi, seguito dal Pantheon (11.325) e dal Parco archeologico del Colosseo - Foro Romano e Palatino (9.286).

Al quarto (provvisorio) posto le Gallerie degli Uffizi - Gli Uffizi (8.101). Seguono: Parco archeologico di Pompei 7.357; Galleria dell'Accademia di Firenze 5.332; Reggia di Caserta 4.954; Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo 4.610; Gallerie degli Uffizi - Palazzo Pitti 2.192; Cenacolo Vinciano 1.505; Museo archeologico nazionale di Napoli 1.277; Parco archeologico di Ercolano 1.378. A questi dati si aggiungono i 2.270 visitatori del Giardino di Boboli e i 19.120 del Vittoriano e Palazzo Venezia.

© Aytac Unal / ANADOLU AGENCY / AFP

Turisti a Roma in fila per l'ingresso al Pantheon



"I primi numeri che stanno arrivando relativi alle aperture di Natale e Santo Stefano stanno dando ragione alla volontà di rendere disponibile il patrimonio culturale nazionale a chi, durante le festività, ha desiderato dedicare del tempo alla contemplazione della bellezza", ha commentato Sangiuliano spiegando che "decine di migliaia di persone in questi due giorni hanno varcato l'ingresso di una pinacoteca, una galleria o un sito archeologico in un viaggio che le ha portate, alla fine della visita, ad essere più consapevoli delle proprie radici e della propria identità".

Il ministro ha visitato le Gallerie Nazionali d'Arte Antica di Palazzo Barberini a Roma, aperte nel giorno di Santo Stefano. Accompagnato dal direttore Luigi Gallo, si spiega in una nota, Sangiuliano ha ammirato le collezioni del museo, affollato di turisti, e ha salutato e ringraziato il personale in servizio che, oggi come ieri, "anche in un giorno di festa ha permesso a molti visitatori di godere dei tesori custoditi nei Musei e nei parchi archeologici statali. La passione, l'impegno e lo spirito di servizio con cui hanno onorato la propria missione è encomiabile", ha rimarcato il ministro.