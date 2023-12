AGI - Baby Gang è il rapper italiano più ascoltato all'estero su Spotify, secondo Spotify Wrapped 2023. La sua musica in questi anni ha scalato le classifiche di oltre 30 Paesi con più di 1,5 miliardi di stream complessivi!

Un altro importante risultato che si va ad aggiungere alla carriera già ricca di successi in campo musicale di Baby Gang che, a soli 22 anni, ha oltre 6,4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, conta oltre 2,2 milioni di follower su Instagram e 1,5 milioni di iscritti al canale Youtube, dove ha totalizzato oltre 650 milioni di views complessive. è nella top 10 degli italiani più ascoltati nel mondo, insieme a artisti leader nel loro genere come Maneskin, Gabry Ponte e Laura Pausini. In meno di tre anni ha collezionato 2 Platino ("Lei" e "Paradiso artificiale") e 15 Oro. Con la sua musica è il portavoce dei giovani italiani di seconda generazione, cresciuti sulla strada ma con l'idea di costruire un futuro migliore in cui ci siano rispetto e parità.

Il suo ultimo album "Innocente" uscito a maggio 2023 è stato certificato Oro.

Il singolo "Cella 4" ha oltre 25 milioni di visualizzazioni su YouTube. Tra le sue hit più conosciute anche "Casablanca" del 2021 con 40 milioni di visualizzazioni su YouTube e 68 milioni di ascolti su Spotify e "Mentalitè" del 2022 con 77 milioni di views su YouTube e 87 milioni di stream su Spotify, entrato nella Viral di Spotify di oltre 15 Paesi. Zaccaria Mouhib questo il nome di Baby Gang,è nato a Lecco il 26 giugno 2001 da genitori immigrati, originari del Marocco.

A soli undici anni lascia la famiglia per non gravare sulla difficile situazione economica ma si scontra con i forti pregiudizi della società odierna nei confronti delle sue origini. Crescere sulla strada senza un posto sicuro in cui dormire e senza delle figure di riferimento lo porta a mettersi talvolta contro la Legge, finchè scopre di avere una voce che non viene ignorata, grazie alla musica.

Il suo primo brano "Street", pubblicato su YouTube a 17 anni, raggiunge un successo inaspettato. Baby Gang inizia a credere nelle sue capacità artistiche, grazie anche all'aiuto di don Claudio Burgio dell'associazione Kayros, e comincia una nuova fase della sua vita. Quello che rimarrà costante, nella sua scalata alle classifiche, sarà la sua scelta sociale e politica di cantare con fierezza delle proprie origini e delle difficoltà che ha vissuto. Ha all'attivo due ep, "EP1" (2021) e "EP2" (2022), e due album "Delinquente" (2021) e "Innocente" (2023) tutti e 4 certificati Oro. "Innocente" è uscito con la nuova etichetta da lui fondata No Parla Tanto Records / Warner Music Italy.