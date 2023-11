AGI - In poco più di due anni è già considerato un'esperienza natalizia "irrinunciabile". Si tratta di Landscape, il fantasmagorico spettacolo di luci, musiche e arte contemporanea lanciato anche quest'anno, in concomitanza con Thanksgiving, al Botanic Garden di Brooklyn (New York).

Fino al primo gennaio 2024, per tutto il periodo natalizio, residenti e turisti potranno immergersi in un magico paesaggio naturale che, come per incanto, prende vita ogni sera al crepuscolo. Nel famoso giardino botanico di Brooklyn la terza edizione di Landscape condurrà i visitatori, per circa un chilometro e mezzo, su un sentiero illuminato a giorno da oltre un milione di luci. Un percorso reso ancor più coinvolgente da una serie di avveniristiche installazioni d'arte contemporanea inserite nel paesaggio naturale mentre riecheggiano le note dei ritmi hip hop di artisti come Mos Def, MC Lyte e Digable.

Here's your SNEAK PEEK of Lightscape 2023!



We’re so excited for you to experience this year’s reimagined winter trail. This is just a sample of the amazing works of light art you’ll see at the Garden!



Tickets available right here: https://t.co/tew4JcZGSw pic.twitter.com/dMtZFbkD8W