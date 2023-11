Fabi, Silvestri  e Gazzè di nuovo insieme al Circo Massimo

AGI - A dieci anni esatti da quello che è stato uno tra gli incontri artistici più rappresentativi della musica italiana, Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè tornano insieme per un anniversario speciale: i 10 anni de 'Il Padrone della Festa'. L'album inciso a sei mani con uno spirito di vera amicizia e condivisione verrà festeggiato il prossimo 6 luglio al Circo Massimo di Roma con una data unica e irripetibile.

Correva l'anno 2014 quando Niccolò, Daniele e Max, dopo un viaggio in Sud Sudan, decisero di lavorare ad un disco collettivo, mettendo al centro il desiderio di scrivere delle canzoni insieme e dimostrando che, nonostante anni di carriere singole, è possibile mettersi a disposizione dell'altro a favore dell'arte, allontanandosi da mere logiche di mercato.

La loro storia comune è iniziata a Roma nei primi anni '90, quando ognuno dei tre si impegnava a muovere i primi passi nella musica. Un momento durante il quale a Roma si delineava il profilo di una scena musicale complice e affiatata, nella quale non era difficile che voci, parole, strumenti, affinità e divergenze musicali si incrociassero su un unico palco, dando anche vita ad amicizie destinate a durare nel tempo.

Esattamente lo spirito con il quale è nato "Il padrone della festa", lo stesso spirito con cui oggi i tre cantautori tornano insieme sul palco per un appuntamento unico, che il 6 luglio al Circo Massimo li vedrà ripercorrere live, per la prima volta dopo 10 anni, il loro primo e unico album insieme, certificato doppio platino e parte di un percorso che li aveva impegnati per quasi due anni in un tour europeo, una grande tournèe nei principali palasport italiani e due memorabili eventi live, all'Arena di Verona e a Rock in Roma. E in questa atmosfera di festa i tre artisti saranno in ottima compagnia, con loro musicisti e amici con cui da sempre condividono palchi. La città è la loro, Roma, che in questo caso unisce tutta l'Italia, e la location è tra le più simboliche, il Circo Massimo.

In scaletta tutti i brani de 'Il Padrone della Festa', un disco quanto mai attuale per i temi affrontati, che ha messo al centro, partendo dal titolo, una riflessione profonda sulla crisi ambientale e climatica e sulla fragilità del pianeta che ci ospita. Un progetto incredibilmente prezioso per quello che rappresenta, testimonianza indelebile di una scuola che è patrimonio della musica italiana. Ma non mancheranno, come 10 anni fa, le incursioni dell'uno nei pezzi degli altri - anche in quelli che nel frattempo si sono aggiunti in questi 10 anni intensi e prolifici per tutti e 3 i protagonisti - così da poter rivivere un'altra notte da vera e propria band.

Un omaggio a un modo di affrontare la musica, la canzone, la scrittura, fatto di cuore e cervello, di pancia e mente, di politica sociale e divertimento, in un grande flusso, che porterà chi ascolta a sentirsi al centro di queste canzoni senza tempo. Le radici ora tornano ad intrecciarsi per questo anniversario unico e speciale.

"Questo concerto arricchisce una scena musicale romana che noi stiamo cercando di rendere sempre più attraente e di qualità. Siamo particolarmente contenti perchè sono tre artisti romani, tre artisti di punta di una generazione che rappresentano la colonna sonora di tanti anni. Tre artisti romani così amati dal pubblico che suonano insieme al Circo Massimo è una gran bella cosa. Ora vedo che i musicisti iniziano a suonare insieme ed è una cosa molto stimolante e bella: secondo m un concerto di tre artisti è meglio della somma di tre concerti". Lo dice il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presentando in Sala delle Bandiere in Campidoglio il concerto di Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè che tornano insieme per celebrare i 10 anni dall'uscita di "Il padrone della festa", album inciso a sei mani con uno spirito di vera amicizia e condivisione, in un concerto unico il prossimo 6 luglio al Circo Massimo di Roma che aggiunge "sono contento che questa reunion avvenga per un disco che ha avuto un grande successo che è nato dopo un viaggio in Africa".

Le prevendite del concerto-evento (prodotto da Francesco Barbaro per OTR Live e organizzato da The Base) sono disponibili dalle ore 11.00 di domani, martedì 28 novembre, su ticketone e in tutti i punti vendita abituali.