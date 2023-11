Morta l'attrice Anna Kanakis, aveva 61 anni

AGI - È morta Anna Kanakis, modella, attrice e scrittrice. Aveva 61 anni. La notizia, confermata da fonti vicino alla famiglia, sta correndo sui social dove si susseguono i messaggi di cordoglio. Di padre greco e madre siciliana, nel 1977 fu la più giovane Miss Italia, eletta quando aveva appena 15 anni. Ha recitato in oltre 30 film, in Italia e all'estero e ha avuto anche una breve esperienza in politica come dirigente nazionale 'Cultura e Spettacolo' dell'Udr, il partito fondato da Francesco Cossiga.

"Colta, bellissima, elegante, raffinata, originale, chic, 'divina'. Che perdita". Uno dei primi a commentare su X la scomparsa di Anna Kanakis è l'attore e regista Giulio Base. Sui social si leggono poi i commenti di altri colleghi e amici tra cui Clemente Minum e Francesco Canino. I funerali si terranno giovedì 23 novembre, alle ore 15, nella chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma.