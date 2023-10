"Il commissario Mascherpa" protagonista del Lucca Comics

AGI - Anche quest'anno fra i protagonisti di Lucca Comics & Games ci sarà anche il commissario Mascherpa, con Fuoco di Natale, sesto volume della fortunata graphic novel edita da Polizia moderna, rivista ufficiale della Polizia di Stato, con la sceneggiatura di Luca Scornaienchi, direttore artistico del Museo del Fumetto di Cosenza, e i disegni di Daniele Bigliardo, uno dei maestri del fumetto italiano e della scuderia Bonelli.

A raccontare all'AGI com'è nato il progetto del commissario Mascherpa è la direttrice di Polizia Moderna, Annalisa Bucchieri. "Alla ricerca di nuove e più agili forme di comunicazione in grado di avvicinare i ragazzi al valore e al rispetto delle regole attraverso la cultura della legalità, la direzione di Poliziamoderna, mensile ufficiale della Polizia di Stato, incontrò all’edizione di “Mc Mafia 2015”, Luca Scornaienchi con un trascorso di graphic novel realistiche e di impegno antimafia" spiega "da quell’incontro nacque una stretta collaborazione che portò all’individuazione della cittadina di Diamante, sulla costa tirrenica della Calabria, quale possibile ambientazione paesaggistica e sociale di un plot narrativo che raccontasse, attraverso strisce a fumetti da pubblicare su Poliziamoderna, il lavoro investigativo che la Polizia di Stato svolge quotidianamente in un territorio difficile come quello calabrese. Il successo riscosso dalla prima storia, dal titolo La Rosa d’Argento, ha spinto Poliziamoderna e lo sceneggiatore Luca Scornaienchi a rilanciare il progetto editoriale del Commissario Mascherpa affidandosi, per la realizzazione grafica dei volumi all'editore Bonelli".

Come da tradizione consolidata da cinque anni a questa parte e, grazie alla collaborazione della Questura di Lucca, il nuovo volume del poliziotto calabrese verrà presentato in occasione dell'inaugurazione della rassegna, domani 1 novembre, anche attraverso un gioco di ruolo ispirato alle indagini del commissario Mascherpa. Il lancio avverrà alle ore 12.00 alla presenza del questore di Lucca, Dario Sallustio, presso il corner di Poliziamoderna.

Ad anticipare i contenuti di questo nuova indagine è lo sceneggiatore Luca Scornaienchi "in questo numero Mascherpa ci mostra il volto più insidioso e feroce della ‘ndrangheta che riesce ad inserirsi anche negli aspetti della vita quotidiana. In fuoco di Natale, dopo un efferato omicidio, il Commissario scopre una fitta rete di riciclaggio e compiacenze all’interno della filiera agroalimentare".

L'"area game" di Mascherpa e il corner di Polizia moderna rimarranno attivi per tutta la durata della fiera per far giocare i visitatori e promuovere oltre all'ultimo volume, anche gli altri libri della serie. Gli introiti delle vendite saranno devoluti al Piano Marco Valerio per il sostegno delle cure per le malattie pediatriche croniche e degenerative dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato.

I visitatori che intendono prendere parte al gioco interattivo potranno recarsi allo stand dove sarà parcheggiata la Lamborghini della Stradale e, insieme a un commissario Mascherpa in carne e ossa che li accoglierà nel suo ufficio, indossare i panni degli investigatori avvalendosi della collaborazione dei veri esperti della Polizia di Stato.

Sulla scena del crimine, insieme alla Scientifica, si procederà ai rilievi repertando impronte, bossoli e tutte le tracce lasciate dall’assassino/a. Successivamente, sempre indirizzati dagli operatori della polizia scientifica, si passerà al riconoscimento facciale attraverso un’immagine recuperata da una telecamera di sicurezza e si vedrà come lavorano i tecnici della Balistica per risalire dai bossoli all’arma che ha sparato.

Nel corso dell’indagine la Postale spiegherà poi ai giocatori come funziona l’analisi delle celle telefoniche spesso determinante per stabilire l’ora e il luogo di un delitto e come recuperare i dati da un cellulare distrutto. Per inchiodare il colpevole un fondamentale aiuto investigativo verrà dato dall’elicottero del Reparto Volo, dai bellissimi cani poliziotto del Reparto cinofilo e dagli operatori della Stradale. Alla fine delle indagini il nostro commissario dopo aver fatto il punto della situazione, tra interrogatori, sospettati e indizi svianti, inviterà i partecipanti a risolvere il caso. Al giocatore che per primo scoprirà il colpevole andrà un premio.

Gli introiti delle vendite saranno devoluti al Piano Marco Valerio per il sostegno delle cure per le malattie pediatriche croniche e degenerative dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato.