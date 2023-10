Il Boss torna in Italia

AGI - Bruce Springsteen tornerà in Italia nel 2024 con due date allo stadio San Siro nell'ambito di un nuovo tour estivo in Europa. Accompagnato dalla E Street Band, il Boss si esibirà a Milano il primo e il 3 giugno, ha riferito Rolling Stone. I concerti saranno organizzati da Barley Arts (che porta tradizionalmente Springsteen in Italia) e Live Nation.

I biglietti sanno disponibili in anteprima esclusiva tramite prevendita My Live Nation dalle ore 11 di venerdì 3 novembre. La vendita generale inizierà dalle ore 12 di lunedì 6 novembre.

La nuova tournèe partirà il 5 maggio a Cardiff, in Galles, e proseguirà in Irlanda del Nord, Irlanda, Inghilterra, Francia, Repubblica Ceca, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Germania,

Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia, prima di concludere nel Regno Unito con una data al Wembley Stadium di Londra il 25 luglio. I biglietti saranno in vendita a partire da Odense, in Danimarca, il 2 novembre.

Il tour europeo del 2023 di Springsteen and The E Street Band ha venduto oltre 1,6 milioni di biglietti.