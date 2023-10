È morta Louise Gluck, Nobel per la letteratura nel 2020

AGI - Louise Gluck, poetessa americana e premio Nobel per la letteratura 2020, è morta. Lo rende noto un portavoce della Yale University. L'autrice, 80 anni, era nota per l'austerità della sua scrittura. Fu la sedicesima donna a vincere il premio conferito dall'Accademia di Stoccolma con una motivazione molto originale: "Per la sua inconfondibile voce poetica che con austera bellezza rende universale l'esistenza individuale".

Gluck ha vinto anche il Premio Pulitzer nel 1993 per la raccolta "The Wild Iris" e il National Book Award. Cresciuta a Long Island, New York, era discendente da parte di padre di ebrei ungheresi emigrati all'inizio del XX secolo.