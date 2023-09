Il fascino notturno delle Terme di Caracalla, nove aperture straordinarie serali 

AGI - Dal 14 settembre fino al 26 ottobre, per un totale di nove serate, la Soprintendenza Speciale di

Roma apre in via straordinaria le Terme di Caracalla dalle 20 alle 22, con due diverse modalità di

fruizione: una passeggiata “libera” nei sotterranei e nel Mitreo, oppure una visita guidata che

consentirà anche di scoprire le Terme di Caracalla in superficie, tra le palestre, la natatio, il

frigidarium e gli splendidi mosaici.

«Le visite serali alle Terme di Caracalla sono un appuntamento a cui sono affezionati i visitatori –

spiega Daniela Porro, Soprintendente Speciale di Roma – e che si rinnova ogni estate e autunno.

Ad attrarre i turisti e soprattutto i romani è il fascino del più importante impianto termale imperiale

che si svela alla luce del crepuscolo e della notte: una opportunità unica di accedere al

monumento oltre l’orario consueto di apertura».

Un’occasione unica per conoscere le maestose rovine al chiaro di luna, ma anche per scendere

nei sotterranei, fulcro della vita delle terme, insieme al Mitreo due luoghi ricchi di fascino, non

sempre accessibili al pubblico.

Nella penombra della sera, si ammanteranno di una nuova magia

anche le fotografie in bianco e nero di Letizia Battaglia che, fino al 5 novembre, saranno in

esposizione negli spazi delle Terme all’interno della mostra Letizia Battaglia Senza fine.

«Dopo i successi delle aperture straordinarie della Domenica al museo, e l’importante riscontro

della mostra ancora in corso dedicata a Letizia Battaglia, le Terme di Caracalla – commenta Mirella

Serlorenzi, direttore del sito – si preparano ad accogliere i visitatori nell’orario notturno,

proponendo un’offerta culturale sempre nuova e ricca di vitalità, prima delle novità in serbo per

la stagione autunnale. Conservati per circa due chilometri, i sotterranei erano un labirinto di

grandi gallerie carrozzabili, 6 metri di altezza per 6 di larghezza all’incirca, dove si trovavano

depositi di legname, un mulino, l’impianto di riscaldamento con i forni e le caldaie, ma anche

quello idrico».

Le visite serali permettono di passeggiare nel sontuoso parco delle Terme tra i grandi ambienti

dove sono ancora visibili meravigliosi mosaici ancora nel luogo dove furono realizzati. Nei

sotterranei i visitatori potranno vedere le raffinate e funzionali tecniche ingegneristiche del

mondo romano, non solo per le possenti fondazioni, ma per la modernità della macchina termica

e idraulica che alimentava l’intero impianto, il riscaldamento delle acque e degli ambienti al piano

terra e in quello superiore.