AGI - Un dipinto di Vincent Van Gogh rubato tre anni e mezzo fa in un museo olandese, in piena pandemia di Covid-19, è stato ritrovato dal noto detective Arthur Brand, soprannominato 'l'Indiana Jones del mondo dell'arte". A darne notizia è stata la polizia locale, precisando che "Arthur Brand, in cooperazione con la polizia olandese, ha risolto il problema. è sicuramente quello vero, su questo non ci sono dubbi".

La conferma è arrivata dalla stessa pinacoteca che aveva subito il furto, il 30 marzo 2020, quando era chiusa per le restrizioni legate alla pandemia, precisando che "Il Giardino di Primavera" ha "subito danni ma, a prima vista, sta comunque in buone condizioni".

Il furto avvenuto durante un prestito

L'opera dipinta dal maestro olandese nel 1884, dal valore stimato tra tre e sei milioni di euro, raffigura il giardino della casa parrocchiale di Nuenen, dove Van Gogh visse con la madre e il padre, parroco del luogo che gli offrì la pace e l'ispirazione.

Al momento del furto, la tela era stata data in prestito al Museo di Groninga dal Museo Singer, nella città di Laren, per una mostra temporanea dedicata alla collezione della famosa coppia William e Anna Singer.

Come è avvenuto il recupero

Il furto del dipinto di Van Gogh in pieno coronavirus fu al centro della cronaca per il modo e il momento in cui era stato derubato. Per lo svolgimento dell'indagine penale le autorità hanno mobilitato un'intera squadra di investigatori criminali ed esperti d'arte, con tanto di droni per cercare di recuperarlo, ma invano. Una storia davvero rocambolesca e a lieto fine grazie a Brand, famoso per essere riuscito a ritrovare decine di capolavori rubati o misteriosamente scomparsi.

Il detective d'arte è solito lanciare appelli in determinati ambienti per ottenere la restituzione delle opere, che spesso portano ad ottimi risultati. È accaduto anche questa volta con "Il Giardino di Primavera", finito tra le mani di un'organizzazione criminale che intendeva utilizzarlo come strumento negoziale in una trattativa per ridurre la pena detentiva in un caso di condanna.

Brand ha negoziato con l'organizzazione ma non era ancora riuscito a recuperare il dipinto, fino a quando, lo scorso fine settimana, un uomo rimasto anonimo per motivi di sicurezza, lo ha contatto in piena notte ad Amsterdam per consegnarglielo "in tutta discrezione".

Un video ripreso dallo stesso detective lo ritrae con in mano un borsone blu dell'Ikea, con al suo interno un pacco ricoperto da carta bolle per imballaggio e ben sistemato nella fodera di un cuscino.

Nel mezzo del salone di casa l'investigatore ha aperto il pacco lasciato dall'uomo misterioso e, a sua grande sorpresa, ha scoperto che si trattava del Van Gogh ricercato da tre anni e mezzo. "È stato uno dei piu' grandi momenti della mia vita", ha raccontato Brand, visibilmente emozionato.

"Il dipinto riporta effettivamente qualche danno, tuttavia, ad una prima visione, è in buone condizioni. La questione sarà oggetto di un'indagine scientifica prossimamente, presso il Museo Singer", ha commentato la direzione. Non sa ancora come esporre "Il Giardino di Primavera" appena ritrovato, pertanto "forse ci vorrà qualche settimana o mese" prima che il pubblico possa nuovamente ammirare questo capolavoro di Van Gogh.